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بيراميدز يخسر من مازيمبي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق بيراميدز من مازيمبي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان مازيمبي قد سجل هدفين في الشوط الأول بتوقيع كل من جويل بيا وغلودي ليكونزا في الدقيقتين 32، 45 ثم أضاف باسيون موامبا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتذيل بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بينما يتصدر مازيمبي المجموعة بعشر نقاط.

ويلتقي بيراميدز مع نواذيبو الموريتاني، يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر مارس 2024، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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