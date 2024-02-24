فولهام يكشف عن تشكيله لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فولام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

تشكيل فولهام أمام مانشستر يونايتد

ويرغب الجهاز الفني لفولهام الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن المباراة سيشهدها ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام في الخامسة من مساء اليوم السبت.