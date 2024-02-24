"تعطل الطائرة وفوز تاريخي".. رحلة الأهلي من مصر إلى جنوب وسط غانا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واجه نادي الأهلي الكثير من الصعاب في رحلته إلى غانا قبل مواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي التي تقع في جنوب وسط دولة غانا.

وبدأت صعوبات رحلة الأهلي إلى غانا بـ تعرض طائرة البعثة لعطل فني تسبب في تأخير عملية الإقلاع لمدة ساعة.

بداية المصاعب الغانية.. والانفراجة بفوز تاريخي

وبعد الوصول إلى مطار أكرا، اصطدمت سيارة الخدمات بالطائرة الخاصة بالنادي الأهلي لتصبح غير مؤهلة للإقلاع إلى كوماسي.

وطلب المارد الأحمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة نظرا للظروف التي تعرضت لها بعثة الفريق، لكن الفريق المنافس "ميدياما" لم يوافق على التأجيل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة كوماسي صباح الخميس، وخاض الفريق مرانا جماعيا واحدا فقط قبل مباراة الجمعة.

ويوم المواجهة، وصلت درجة الرطوبة إلى 90%، وأشارت عدد من الدراسات إلى أن الرطوبة العالية تؤدي إلى تراجع قدرة اللاعبين على التحمل.

وأقيمت المباراة في موعدها، وفاز الأهلي على ميدياما بهدف حسين الشحات في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ليحقق الأحمر فوزا تاريخيا، حيث لم يسبق لأي ناد مصري الفوز على الملاعب الغانية في أي بطولة.

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