شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الصيد 3 / 0 و يتأهل لنهائى سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3 /0 فى إطار دور نصف نهائى السوبر المحلى لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة التى تستضيف النهائى أيضًا بعد غدًا الإثنين.

بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج 5 مساءً لتحديد طرف النهائى الآخر.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت على نفس الصالة أيضًا.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.