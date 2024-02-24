شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض عقد فيتوريا على اللجنة القانونية قبل سداد الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مجلس إدارة اتحاد الكرة العقد الخاص بالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، على اللجنة القانونية بالجبلاية قبل البدء في سداد مستحقات المدرب الخاصة بالشرط الجزائي.

ويأمل اتحاد الكرة في وجود بند يتيح للمجلس التفاوض على الشرط الجزائي مع فيتوريا، والبالغ قيمته 3 أشهر بمبلغ إجمالي 600 ألف جنيه تقريبا.

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أنه سمع أكثر من رقم غير صحيح بخصوص عقد البرتغالى روى فيتوريا، واتحاد الكرة لم يتأخر فى أى طلب للمنتخب الوطنى.

وأضاف رئيس الاتحاد: "لم نتأخر عن منتخب مصر وطلباته وإعداده وتوفير كل الإمكانيات له، وجميع الفرق المرشحة للفوز ببطولة الأمم الأفريقية خرجت من دور الـ16".

وتابع علام: "140 ألف دولار قيمة راتب البرتغالى روى فيتوريا ومساعديه بـ43 ألف دولار، لذلك إجمالي عقد فيتوريا وجهازه 183 ألف دولار".