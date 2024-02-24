شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج 3 / 0 ويتأهل لنهائى سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار دور نصف نهائى السوبر المحلى لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة التى تستضيف النهائى أيضًا بعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يتنافس الزمالك مع الأهلى فى النهائى، بينما يلتقى سبورتنج مع الصيد فى مباراة تحديد البرونزية.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت على نفس الصالة أيضا .

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.