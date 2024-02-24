شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تفاجئ الزمالك فى المران الأخير قبل مواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الأمطار مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم السبت على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي على نفس ملعب المباراة، والذي شهد هطول الأمطار أثناء المران.

وبدأ مران الفريق بأداء تدريبات الإطالات وتمريرات خفيفة بين اللاعبين بالكرة في منتصف الملعب تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.