شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يوافق على تأخر انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على تأخر انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل، حتى يوم 15 مارس بدلاً من انضمامهم في 12 من نفس الشهر وهو الموعد المحدد لانطلاق المعسكر.

وجاء ذلك بعدما وضعت رابطة الأندية مباراة الأهلي وإنبي في الدوري لتقام يوم 15 مارس أي بعد انطلاق معسكر المنتخب بثلاثة أيام، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 12 مارس بدون المحترفين ولاعبي الأهلي، وإنبي إذا وقع الاختيار على لاعبي الفريق البترولى.

ظهرت بعض ملامح معسكر المنتخب الأول مع العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذى ينطلق فى شهر مارس المقبل، ويشهد المشاركة فى الدورة الودية الدولية بالإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي: "طارق سليمان مدربا عاما، محمد عبد الواحد مدربا، سعفان الصغير مدرب حراس، مانويل باريونوفو مدرب أحمال "برازيلي" ووليد بدر مديرا إداريا، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وينوي حسام حسن إعلان أسماء اللاعبين المحليين المنضمين لمعسكر منتخب مصر في مارس المقبل عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، التي تقام فى السعودية 8 مارس المقبل، تحسبًا لتعرض أى لاعب من الدوليين فى صفوف القطبين للإصابة خلال المباراة.