كاف يحتفل بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال للعام الثامن على التوالي

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأهل النادي الأهلى لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة على التوالي، بعدما حسم المارد الأحمر تأهله بشكل رسمي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وقال حساب "كاف" عبر منصة X: "الأهلي المصري حامل اللقب يحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة تواليًا".





وحقق فريق يانج أفريكانز التنزاني فوزا كبيرا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنيامين مكابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.

بهذه النتيجة يتأهل النادي الأهلي متصدر المجموعة رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بصحبة يانج أفريكانز الوصيف، بينما يودع شباب بلوزداد البطولة مع ميدياما الغاني.

وكان الأهلي يحتاج فوز أحد الفريقين في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي، فيما احتاج يانج أفريكانز للفوز برباعية نظيفة من أجل ضمان التأهل بعد الخسارة ذهابا 3-0.