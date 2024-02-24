شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: حسام حسن يطلب تقريرا طبيا عن محمد صلاح قبل إعلان قائمة المنتخب لمعسكر مارس. حسام حسن يطلب تقريرا طبيا عن محمد صلاح قبل إعلان قائمة المنتخب لمعسكر مارس كاف يخطر الزمالك رسميا بعدم إذاعة مباراة أبو سليم الليبى منتخب مصر يوافق على تأخر انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل اتحاد الكرة يطلب موافقة الأندية على إقامة دور الـ32 بالكأس نهاية مارس مران الزمالك الأخير بالجزائر.. جلسة مع عواد وجوميز ينزل بالحمل البدنى الأهلى يستعيد جهود مروان عطية أمام بلدية المحلة بالدوري المصري الأهلي يستقبل عمدة مانشستر ويُهديها درع وعلم النادي.. صور أحمد حمدى حكما لمباراة الطلائع وفاركو غدا.. والدسوقى للاتحاد والبنك الأهلى

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