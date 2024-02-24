شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 24 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الجمعة 23 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
ترتيب مجموعة الأهلى بعد التأهل الرسمى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا
حسم فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
منتخب مصر يوافق على تأخر انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل
وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على تأخر انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل، حتى يوم 15 مارس بدلاً من انضمامهم في 12 من نفس الشهر وهو الموعد المحدد لانطلاق المعسكر.
يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مروان عطية لاعب خط الوسط فى مباراة بلدية المحلة بعدما غاب اللاعب عن مباراة ميدياما الغانى بسبب الايقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
الأهلي يستقبل عمدة مانشستر ويُهديها درع وعلم النادي.. صور
شهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس زيارة عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا "ياسمين دار" والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى، وبصحبة مستشارها الدكتور عبد الله صالح النعيم من مانشستر، كان في استقبالها العميد أحمد النحاس، مدير الفرع، وعمرو الحلواني، مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الإدارية.
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