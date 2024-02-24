أخبار الأهلى اليوم السبت 24 / 2 / 2024

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مروان عطية لاعب خط الوسط فى مباراة بلدية المحلة بعدما غاب اللاعب عن مباراة ميدياما الغانى بسبب الايقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

الأهلي يستقبل عمدة مانشستر ويُهديها درع وعلم النادي.. صور

شهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس زيارة عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا "ياسمين دار" والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى، وبصحبة مستشارها الدكتور عبد الله صالح النعيم من مانشستر، كان في استقبالها العميد أحمد النحاس، مدير الفرع، وعمرو الحلواني، مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الإدارية.