شكرا لقرائتكم خبر عن فخور بيك يا ابنى.. مدرب حراس الأهلى يشيد بشوبير بعد تألقه أمام ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى بالنادي الأهلي، عن فخره وتقديره لحارس الفريق مصطفى شوبير "أوفا"، بعد تألقه اللافت منذ لعبه أساسيا في مباراتي ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على نظافه شباكه خلال المباراتين.

ونشر يانكون، صورة له مع شوبير، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "فخور بيك يا ابني".



2

وواصل مصطفى شوبير حارس الأهلي، تألقه في حماية عرين الأحمر أمام ميدياما الغاني، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، وخرج شوبير بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي بعدما شارك أساسيًا أمام شباب بلوزداد، وتألق في اللقاء الماضي ليصل الأهلي للنقطة 9 في صدارة المجموعة.

وقدم شوبير مباراة جيدة في مواجهة ميدياما مانعًا أصحاب الأرض من التقدم في أكثر من مناسبة، فخلال 90 دقيقة نجح في القيام بـ 5 تصديات 4 منهم من داخل منطقة الجزاء.

مصطفى شوبير قدم عرضًا رائعًا فى مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الحارس الشاب دورًا محوريًا في خروج الأهلي بشباكه نظيفة أمام بطل الجزائر بعدما تصدّى لأكثر من 6 هجمات خطرة للفريق الجزائري ولم يخش الحشد الجماهيري الغفير لفريق شباب بلوزداد.

وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.