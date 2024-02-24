الأهلي يكتسح الطائي برباعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد النجم البرازيلي فيرمينيو فريقه الأهلي لتحويل تأخره بهدف للفوز برباعية، بعدما سجل «ثنائية» في شباك الطائي مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق عن طريق اللاعب بيرنارد مينساه في الدقيقة 43، مستفيدا من تمريرة عبدالرحمن الحارثي.

وأعاد فيرمينيو المباراة لنقطة البداية، بعدما أدرك التعادل للأهلي قبل الذهاب إلى الاستراحة في 45 +8، مستغلا تمريرة رياض محرز المتقنة.

وفي الشوط الثاني وسع فيرمينيو الفارق وأضاف الهدف الثاني له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 60 بعد أن نجح في استثمار تمريرة فراس البريكان بالصورة المثلى، محولا تأخر فريقه لفوز في التوقيت المناسب من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 82 الهدف الثالث للأهلي عن طريق اللاعب رياض محرز، محولا تمريرة محمد المجحد لهدف ثالث أنهى به آمال الطائي في العودة للمباراة.

ولم يفوت فرانك كيسيه الفرصة ودون اسمه في قائمة مسجلي الأهداف الليلة، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 88 من تمريرة المتألق فيرمينيو.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز الـ16 بجدول الترتيب.