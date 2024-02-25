شكرا لقرائتكم خبر عن مهند مجدى: رحلة الأهلى فى غانا كانت مليئة بالتحديات.. وكولر أدار الأزمة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في غانا لمواجهة ميدياما، عن التحديات التي واجهها الفريق قبل مواجهة الفريق الغاني في الجولة الخامسة من دوري الأبطال والتي حسمها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقال مجدي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "رحلتنا إلى غانا كانت أشبه بمهمة خاصة، واجهنا ظروفا صعبة منذ الوصول هناك، والرحلة استغرقت 16 ساعة، والتحدي الأول كان ضرورة الوصول في السادسة مساء هناك لتفادي الوطاويط والخفافيش التي تحلق فوق المطار".

وأضاف مجدي: "منذ بداية الأزمة قمنا بغرفة عمل صغيرة، وواجهنا تحديات غير طبيعية بعد ذلك في تأمين البعثة والمبيت في أكرا بعد تعطل الطائرة، وقام السفير المصري بجهد كبير في اختيار الفندق المناسب".

وتابع: "لم نطلب رسميًا تأجيل المباراة، ولكن اتخذنا الإجراءات بالواقعة، وتواصلنا مع نادي ميدياما واتحاد الكرة المصري والكاف".

وتحدث عن مقترح التأجيل قائلا: "قرار تأجيل مباراة الأهلي وميدياما كان مطروحا، ولكن صعوبة الأمر أدى إلى إقامة اللقاء في موعده، وشعرنا أن ميدياما ستكون لديه مشكلة في المواعيد والوقت كان ضيقا للغاية".

وثمّن خبرة كولر في التعامل مع الموقف قائلا: "كولر عبقري وتفهّم الوضع جيدا، ونجح في إدارة الأزمة معنا، وتحمل الرحلة رغم كل الصعوبات، وقبل نهاية المباراة كان كل ما يشغلني هو ترتيب إجراءات العودة؛ لأن المطار يغلق في التاسعة مساء بتوقيت غانا".