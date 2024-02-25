نجم الزمالك السابق: مباراة أبو سليم مهمة لـ"جوميز" لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد أبو العلا، مقدم برنامج زملكاوي، أن مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي هامة للغاية من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المُذاع على قناة الزمالك: "مباراة أبو سليم مهمة للغاية لأنها أول لقاء إفريقي للبرتغالي جوزيه جوميز وأمامه فرصة لتحقيق الفوز وحسم الصدارة من أجل زيادة المعنويات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "جوميز أمامه فرصة أيضا لكي يُجرب أكثر من طريقة لعب في المباراة رغم أهمية الفوز في هذا اللقاء والحصول على الثلاث نقاط".

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم والقناة الناقلة :

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ابو سليم، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة غدًا الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.