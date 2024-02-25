خالد بيبو : واجهنا صعوبات كبيرة في غانا واللاعبين على قدر المسؤولية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يتدخل على الإطلاق في مسألة احتراف نجله عمرو بالدوري السويسري، وأنه ترك له حرية اختيار القرار وخوض التجربة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن الصقر على قناة dmc : أشكر الكابتن سمير عدلي على جهوده في رحلة غانا وأنه ومعه الطاقم الإداري يقومون بجهود جبارة في تذليل أي عقبات.

وأضاف : الرحلة شهدت أحداث عديدة بداية من تأخر انطلاق المباراة، وأن الفريق لم يقم بتغيير أي ترتيبات بالنسبة للسفر عما اعتاد عليه، والمطار لم يكن مجهزا ومرتبط بمواعيد محددة للوصول، وهي صعوبات عديدة واجهتنا.

وأكمل : اختيار موعد السفر تم بناء على اعتبارات عديدة مثل الوصول في موعد محدد بسبب الإغلاق الليلي وهو ما فرض علينا ظروفا صعبة للغاية.

وأشار بيبو إلى أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق فوز مهم، وأن الهدف الدائم الفريق هو السعي من أجل الفوز ،ولديهم ثقة نابعة من دعم الجمهور.