آرسنال يكتسح نيوكاسل برباعية ويشعل المنافسة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال فوزّا عريضًا على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول في المباراة عن طريق سفين بوتمان، في الدقيقة 18 لصالح الجانرز بالخطأ في مرماه.

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وأضاف كاي هافرتز، الهدف الثاني لصالح آرسنال في شباك نيوكاسل يونايتد خلال الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، وجاء الهدف الرابع بتوقيع جاكوب كيويور، خلال الدقيقة 69.

وأحرز جوزيف ويلوك، هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد في المباراة خلال الدقيقة 84، في شباك آرسنال.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد آرسنال إلى 58 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يقع نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثامنة بـ37 نقطة.