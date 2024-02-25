صداع في رأس كولر قبل قمة الاهلي والزمالك.. كيف يتغلب على الأزمة الدفاعية؟

وقع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، في ورطة دفاعية قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، ليشعل أزمة لـ كولر قبل مواجهة الزمالك.

ويلعب المارد الأحمر ضد الزمالك، يوم 8 مارس المقبل، في نهائي كأس مصر، في المملكة العربية السعودية.

مدة غياب ياسر إبراهيم عن الاهلي

وقال الإعلامي سيف زاهر، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن ياسر إبراهيم سيغيب عن الاهلي لمدة شهر.

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وأوضح أن مدافع المارد الأحمر، يعاني من شد في الخلفية، وتأكد غيابه عن الفريق في الأيام المقبلة.

بينما تشير التقارير إلى المدافع سيخضع لأشعة رنين اليوم الأحد، لتحديد موقفه بشكل كامل من خوض نهائي الكأس أمام الزمالك، حيث توجد مخاوف من تعرضه لمزق وليس شد.

ويعد غياب ياسر، صدمة قوية لـ مارسيل كولر، خاصة أنه يعتمد عليه في دفاع الاهلي خلال الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات جيدة، بجانب محمد عبد المنعم.

كيف يفكر كولر لتعويض غياب ياسر إبراهيم؟

ويمتلك الاهلي في الوقت الحالي، في قلب الدفاع الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة فقط، في ظل خروج محمود متولي من حسابات كولر بسبب إصاباته المتكررة.

ومن المقرر أن يقوم كولر، بالدفع بـ رامي ربيعة في المباريات المقبلة للفريق، وكذلك نهائي كأس مصر أمام الزمالك، خاصة أنه الأكثر جاهزية.

وسيقوم المدرب السويسري، بتوظيف خالد عبد الفتاح، في مركز قلب الدفاع وتجهيزه في التدريبات القادمة، ليكون بديل لـ رامي ربيعة في حال تعرضه لأي إصابة.

ومن المتوقع أن يقوم كولر، بتصعيد أحد مدافعي فريق الشباب، لتدعيم خط دفاع الاهلي، كحلول لتعويض غياب ياسر.