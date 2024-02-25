"للمرة الثامنة على التوالي".. الأهلي يحتفل بالصعود إلى دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل النادي الأهلي بالصعود إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، صورة مجمعة بها احتفالات الفريق خلال مباريات دور المجموعات الجاري، وكتب: "إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة على التوالي".

الجدير بالذكر فاز الأهلي على نظيره ميدياما بهدف نظيف، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويضمن التأهل.

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