"هل يشارك ياسر إبراهيم في نهائي كأس مصر ضد الزمالك؟".. الخليج 365 يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت بعض الأنباء التي تشير إلى عدم لحاق مدافع الأهلي، ياسر إبراهيم، بمباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

وتعرض المدافع الدولي للإصابة في مباراة أمس الجمعة، أمام ميدياما الغاني، ضمن مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن نتائج الفحوصات الطبية المبدئية تشير إلى صعوبة لحاق ياسر بمباراة الزمالك.

وأوضح المصدر أن اشعة الرنين التي سوف يخضع لها غدا الأحد سوف تحدد الموقف بالكامل وفترة العلاج والبرنامج التأهيلي للاعب.

والمخاوف أنه لا تتوقف حالة ياسر عند الشد في العضلة الخلفية، ولكن وصولها الي مزق وبالتالي يغيب لفترة قد تصل إلى شهر كامل.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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