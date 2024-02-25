الترجي يطيح بالنجم الساحلي خارج دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الترجي التونسي من تحقيق الفوز على حساب نظيره النجم الساحلي التونسي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثنائية فريق الترجي في اللقاء، كلا من " يان ساسي في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، وضاعف زميله زكريا العايب النتيجة لفريقه في الدقيقة 41 من زمن الشوط ذاته.

وبهذا الفوز رفع فريق الترجي التونسي رصيده في المجموعة إلى 8 نقاط، في المركز الثاني فيما توقف رصيد النجم الساحلي التونسي عند النقطة الرابعة، ويبقى في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وحسم فريق بيترو أتليتكو الأنجولي الصعود إلى الدور المقبل من هذه البطولة، بعد وصوله إلى النقطة التاسعة.

وبذلك يكون فقد فريق النجم الساحلي فرصته في الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.