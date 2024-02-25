"بمشاركة النني".. أرسنال يفوز على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد

فاز الجانرز على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 على ملعب الإمارات.

سجل هدف الجانرز الأول، سفين بوتمان "هدف ذاتي" في الدقيقة 18.

سجل هدف الجانرز الثاني، كاي هافرتز في الدقيقة 24.

سجل هدف الجانرز الثالث، بوكايو ساكا في الدقيقة 65.

سجل هدف الجانرز الرابع، جاكوب كيور في الدقيقة 69.

سجل هدف نيوكاسل، ويلوك في الدقيقة 84.

وشارك لاعب خط الوسط المصري، محمد النني في المباراة بدلا من جورجينيو بالدقيقة 88.

ورفع الجانرز رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل نيوكاسل المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

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