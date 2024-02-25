"الصدارة بيضاء".. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفيدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره أبو سليم الليبي اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "19 مايو 1956" بالجزائر.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، فيما يأتي فريق أبو سليم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية كالتالي:

الزمالك المصري.. برصيد 10 نقاط.

أبو سليم الليبي.. برصيد 9 نقاط.

ساجرادا إسبيرنسا الأنجولي.. 4 نقاط.

سوار الغيني.. دون نقاط