شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: ياسر إبراهيم يجرى أشعة جديدة والأهلى تعرض لصعوبات كثيرة فى غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يتدخل على الإطلاق في مسألة احتراف نجله عمرو بالدوري السويسري، وأنه ترك له حرية اختيار القرار وخوض التجربة.

وقال بيبو، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن الصقر على قناة "dmc": "أشكر الكابتن سمير عدلي على جهوده في رحلة غانا وأنه ومعه الطاقم الإداري يقومون بجهود جبارة في تذليل أي العقبات".

وأضاف: "الرحلة شهدت أحداث عديدة بداية من تأخر انطلاق المباراة، وأن الفريق لم يقم بتغيير أي ترتيبات بالنسبة للسفر عما اعتاد عليه، والمطار لم يكن مجهزا، وكان مرتبطا بمواعيد محددة للوصول، وهي صعوبات عديدة واجهتنا".

وتابع: "اختيار موعد السفر تم بناء على اعتبارات عديدة مثل الوصول في موعد محدد بسبب الإغلاق الليلي، وهو ما فرض علينا ظروفا صعبة للغاية".

وأشار بيبو إلى أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية ونجحوا في تحقيق فوز مهم، وأن الهدف الدائم الفريق هو السعي من أجل الفوز، ولديهم ثقة نابعة من دعم الجمهور.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي يخوض كل مباراة على حدة ومباراة بلدية المحلة مهمة جدا في بطولة محببة لجماهير الأهلي، وبعدها مباراة أفريقيا ثم مباراة نهائي كأس مصر وكلها نسعى للفوز بها.

واستطرد: "ياسر ابراهيم اشتكي من الخلفية، وأجرى أشعة، وسيقوم بعمل أشعة أخرى، واللاعب يقدم أداء جيدا، واندهشت من عدم مشاركته مع المنتخب، وكان يجب أن يشارك لأنه يقدم أداء جيدا مع الأهلي، واستبعاده ثم قدومه مرة أخرى يكشف ان المدرب لم يختر بشكل جيد".

واختتم خالد بيبو تصريحاته قائلا: "محمد الشناوي ملتزم جدا ببرنامجه التأهيلي بشكل جيد ويعرف المطلوب منه خاصة وأنه كابتن للأهلي، ويسعى للعودة من جديد".