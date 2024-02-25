شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد أحمد النادرى عقب مواجهة الاتحاد السكندرى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق البنك الاهلى خدمات أحمد النادرى لاعب خط وسط الفريق عقب الانتهاء من مواجهة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وغاب أحمد النادرى عن مباريات فريق البنك الأهلى؛ بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية وقام بخوض برنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق على مر 10 الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى غدا ضمن الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في 8 مباريات.