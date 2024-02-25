شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: دعم موديست لوسام أبو على يعكس روح لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح سامى قمصان المدرب العام لفريق الاهلى بأن الفريق عانى خلال التوجه إلى غانا والعودة أيضا والمدير الفني مارسيل كولر طالب اللاعبين بتخطى الأمر، والعمل على حصد الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال سامى قمصان، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر قائلا: "الاهلى واجه صعوبات في رحلة غانا وكولر طالب اللاعبين بتخطى هذا الأمر، والجميع في الأهلى يسعون لحصد الألقاب ومثله مثل الأندية الأوروبيه ودعم موديست ولوسام أبو على يعكس روح اللاعبين في الاهلى".

وأضاف: "النجاح لا يحتاج مبررات، وكولر لديه ثقة في جميع اللاعبين، والأهلى من صنع اسم وشهرة سامى قمصان".

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة التاسعة في صدارة مجموعته.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، وجاء يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وجاءت ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

الأهلي 9 نقاط

يانج أفريكانز 8 نقاط

شباب بلوزداد 5 نقاط

ميدياما 4 نقاط