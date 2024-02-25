وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث حال تعادل الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، عن نص اللائحة في حال انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك بالتعادل.

وستقام مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل، في المملكة العربية السعودية.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: “هناك استعداد بشكل خاص واحتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والاهلي”.

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وتابع رئيس لجنة المسابقات: “فريقي الأبيض والأحمر سيتوجهون إلى السعودية قبل المباراة بـ5 أيام, وحال انتهاء اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح”.

الاهلي قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر بعد فوزه على إنبي بثلاثية مقابل هدف،فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يحصل بطل كأس مصر على 250 الف دولار، فيما يحصل الوصيف على مائة الف دولار، ويحصل اتحاد الكرة المصري على 2 مليون دولار مجمل عائد خوض نهائي كأس مصر في السعودية.