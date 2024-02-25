شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة الأقرب لتعويض غياب ياسر إبراهيم فى الأهلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رامي ربيعة مدافع الأهلي من تعويض غياب زميله ياسر إبراهيم خلال مباريات فريقه بدءا من لقاء بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد تعرض الأخير للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعرّض ياسر إبراهيم للإصابة خلال مشاركته فريقه في مباراة فريقه قبل نهاية مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يغادر الملعب ويشارك بدلا منه أكرم توفيق.

ويخضع ياسر إبراهيم للفحص الطبي والأشعة بعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الجمعة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ولعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، الجمعة، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.