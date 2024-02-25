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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب أفريقي، باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى الكونفدرالية

يلتقي فريق مودرن فيوتشر وسوبر سبورت فى الثالثة عصر اليوم الأحد.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى، التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب افريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

أول اختبار أفريقي لتامر مصطفى مع مودرن فيوتشر

وتعتبر المباراة المرتقبة هي أول اختبار أفريقي لتامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق، عقب رحيل حسام حسن لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وكان تامر مصطفى قاد فيوتشر في مباراتين فقط بالدوري، خسر في الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف ثم تعادل في الثانية أمام المقاولون العرب بهدفين لمثلهما.

الغيابات تضرب مودرن فيوتشر قبل مواجهة سوبر سبورت

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات عدد كبير من لاعبيه لأسباب متعددة، حيث يغيب أحمد رفعت بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومروان محسن لإصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات جميع لاعبيه الأجانب بسبب أزمة الحصول على تأشيرات لتواجدهم مع الفريق فى جنوب أفريقيا.