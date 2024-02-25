شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام بتروجت والأهلى مع الطلائع فى نصف نهائى سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، مواجهتا نصف نهائى السوبر المحلى لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، التى تستضيف النهائى أيضاً بعد غد الثلاثاء. ويشهد هذه الدور مواجهتى الزمالك أمام بتروجت 6 مساءً، بينما يلتقى الأهلى مع الطلائع الجيش 8 مساءً.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.