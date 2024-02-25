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المدير التنفيذي لأبو سليم الليبي: الزمالك فريق كبير .. ومشكلة إذاعة اللقاء انتهت

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على مباراة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم.

وقال المدير التنفيذي للفربق الليبي..
- نعرف الزمالك جيدا وهو فريق كبير لكن نحن مستعدين لتلك المواجهة.

- المباراة ستُنقل بشكل طبيعي والأزمة كانت تقنية فقط وتم حلها.

- نتوقع حضور جماهيري مميز في مواجهة الزمالك.

ويلتقي الفريقان مساء الغد لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، بعد أن ضمن الفريق الأبيض تأهله إلى الدور التالي من المنافسات.

على صعيد آخر ، تلقي نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بإستدعاء ثلاثة لاعبين للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس المدير الفني .

وجاءت الأسماء التي تم استدعائها كالتالي :

- محمد حمد "جناح هجومي"
- عمر عبد العزيز "حارس مرمى"
- محمد إيهاب "حارس مرمى"

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال الفترة من الأحد 25 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء 5 مارس المقبل ، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2024 بالمغرب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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