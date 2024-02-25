المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً بالإسكندرية اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة النادي المصري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الرابعة عصر غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان المقاولون قد تعادل فى لقاء الجولة الماضية من الدوري أمام مودرن فيوتشر بهدفين لكل فريق.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة، وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

ويعول محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على استمرار تألق محمد سالم مهاجم الفريق، في ظل الحالة الفنية المميزة التي يعيشها مهاجم ذئاب الجبل منذ بداية الموسم الجاري.