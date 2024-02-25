شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعدادته اليوم، الأحد، لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الرابعة عصر غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري،باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الذي أقيم باستاد الكلية الحربية الجمعة الماضي، قد شهد تواجد ثمانية لاعبين من فريق الشباب تم تصعيدهم للفريق الأول بعد التنسيق فى هذا الشأن بين علي ماهر المدير الفني للفريق الأول وعباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين.

وشهد المران تواجد ثنائي حراسة المرمى حسام حسن وأحمد عبد الرسول، بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد فوزي جاد وقلبي الدفاع إبراهيم ناجي وعماد عبد المعبود وثلاثي خط الوسط أبو الفتح أشرف وأحمد فؤاد ومحمد صالح " الزيز".

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف التدريبات، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها علي ماهر للفريق لمدة 48 ساعة، حيث بدأ الفريق البورسعيدي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدتهما عن المباراة الماضية أمام بلدية المحلة في الدوري، حيث كان صلاح محسن قد تعرض للطرد في مواجهة الجونة بالجولة 12، بينما غاب ميدو جابر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.