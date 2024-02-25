الليلة .. الزمالك ضيفًا على أبو سليم الليبي في خامس جولات الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره ابو سليم الليبي خلال اللقاء الذي يقام بينهما بدوله الجزائر في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة مذاعا عبر شبكه قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لفعاليات البطولة.

وضمن الزمالك تأهله إلى الدور التالي من منافسات البطولة القارية باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الثانية حتى الان برصيد 10 نقاط يليه فريق أبو سليم الليبي وصيف المجموعة والاقرب حظا نحو التاهل برفقه الزمالك برصيد تسع نقاط .

بينما يأتي ساجرادا ثالثا برصيد 4 نقاط واكاديمية سوار رابعا واخيرا من دون رصيد.

على صعيد متصل تأتي مواجهات اليوم الأحد كاملة من البطولة ذاتها على النحو التالي ..

مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

الهلال الليبي أمام اتحاد العاصمة الجزائر السادسة مساءً.

أكاديميكا لوبيتو أمام ريفرز يونايتد السادسة مساءً.

دريمز في مواجهة النادي الإفريقي التونسي السادسة مساءً.

الملعب المالي في مواجهة ديابل نوار السادسة مساءً .

ابوسليم في مواحهة الزمالك السادسة مساءً.

سوار كويا أمام ساجرادا اسبيرانسا الساعة 9 مساءً .

سيخوخون يونايتد أمام نهضة بركان التاسعة مساءً.