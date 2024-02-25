شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، هانيا الحمامي، نوران جوهر ومصطفى عسل، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 21 إلى 28 فبراير الجارى، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الثاني والأخير من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز هانيا الحمامي على روان العربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-4.

فوز مصطفى عسل على سباستيان بونماليز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 11-4, 11-2.

فوز نوران جوهر على سلمى هاني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-5, 11-9.

هزيمة أمينة عرفي أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-8.

هزيمة طارق مؤمن أمام فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 8-11, 11-8.

بذلك تضمن مصر 7 مقاعد في ربع النهائي بعد تأهل 7 لاعبين على مدار منافسات دور الـ 16، وهم، نور الشربيني، علي فرج، كريم عبد الجواد ومازن هشام، هانيا الحمامي، نوران جوهر، ومصطفى عسل.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ38 على التوالي ورقم 196 فى تاريخه.

وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ25 على التوالي والـ 235 في تاريخها، بينما عادت هانيا الحمامي للوصافة، وتراجعت نوران جوهر للمركز الثالث، وتقدمت أمينة عرفي للمركز الـ 12.