شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير للغردقة اليوم لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى مرانه الختامي اليوم، الأحد، فى العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي على أن يتوجه الدراويش بعدها فى الثانية عشرة إلا الربع إلى مطار القاهرة تمهيداً للإقلاع فى الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويستعد الإسماعيلى للقاء مضيفه الجونة غداً الاثنين على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الإسماعيلى لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك فى آخر جولتين.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة، وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.