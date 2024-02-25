الامارات | آرسنال يطارد ليفربول ومانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2024

سحق نادي آرسنال ضيفه نيوكاسل 4-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، على استاد الإمارات،

سجل أهداف "المدفعجية" سفين بوتمان هدفاً بالخطأ في مرماه، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، وجاكوب كيويور، في الدقائق 18 و24 و65 و69.

وسجل هدف نيوكاسل الوحيد، جوي ويلوك، في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني.

ورفع آرسنال رصيده إلى 58 في المركز الثالث ليطارد ليفربول 60 نقطة ومانشستر سيتي 59 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن.