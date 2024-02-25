نجم نيجيريا يهين محمد صلاح أمام وسائل الإعلام

ياسر رشاد - القاهرة - في عكس التيار اتجه النجم النيجيري ياكوبو أيجبيني، لاعب نادي إيفرتون السابق، للانتقاد الشديد بالدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

حيث وصف ياكوبو "مو صلاح" أسطورة ليفربول الإنجليزي بأنه "ليس من الطراز العالمي".

كما أكد أيجبيني مهاجم ليستر السابق، في تصريحات مع موقع "سوكر نت" الرياضي أن محمد صلاح لا يمتلك مهارات تجعله لاعبا عالميا.

وردا على سؤال حول اختياره للاعبين الأفارقة الأفضل في الدوري الإنجليزي، ممن أظهروا لعالم كرة القدم مجموعة من المهارات الرائعة التي يمتلكونها، تجاهل ياكوبو اسم محمد صلاح تماما.

وأستكمل أيغبيني حديثه عن محمد صلاح قائلا "لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي نتيجة الحظ".

واختار مهاجم ريدينج السابق أعظم لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي وهم أوكوتشا ودروجبا وكانو ويايا توريه وإيمانويل أديبايور وساديو ماني.

وسجل أيغبيني، البالغ من العمر 41 عاما، 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام لعبه في "البريميرليغ"، حيث ارتدى قميص منافس ليفربول اللدود، إيفرتون، كما لعب لأندية ميدلزبره وبورتسموث وريدينغ.

وفي المقابل، أحرز صلاح 205 أهداف مع ليفربول في 333 مباراة لعبها مع النادي الإنجليزي.