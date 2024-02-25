شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبى اليوم الأحد 25 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مشوار الزمالك وأبو سليم فى الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.

وفى المقابل، فاز أبو سليم الليبى فى مباراته الأولى فى البطولة على الأولمبى الباجى التونسى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً فى مباراة الإياب وتخطى بطل ليبيا منافسه كمبالا سيتى الأوغندى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والخسارة بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الإياب ليصعد لدور المجموعات وخسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم فاز على سوار الغينى بهدف دون رد ذهاباً وبهدفين دون رد إياباً.

2_مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

3_كشف حساب الزمالك أمام الأندية الليبية

خاض الزمالك من قبل 5 مواجهات ضد الأندية الليبية فى البطولات الأفريقية، فاز في 2 وتعادل 2 وخسر 1.

4_الزمالك يتفوق على أبو سليم الليبى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأبو سليم الليبى 525 ألف إسترلينى.

5_كشف حساب الأندية المصرية أمام الليبية

تكمن الغلبة للأندية المصرية فى مواجهة الليبية قبل لقاء الزمالك وأبو سليم برصيد 23 انتصارا و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 41 مواجهة سابقة.