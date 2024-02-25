شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب اليوم استعداداً لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بالقاهرة، اليوم الأحد، ويستمر حتى 4 مارس المقبل، في إطار استعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأعلن اتحاد الكرة استمرار وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2005، مع إحداث تغيير وحيد على الجهاز المعاون، وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2005 كالتالي، المدير الفني وائل رياض، والمدرب العام علاء عبده، والمدرب المساعد أحمد رؤوف، ومدرب حراس المرمى أيمن طاهر.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في شهر أكتوبر المقبل.

وقرر اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة، ومشرفا علي منتخبات الشباب والناشئين فى اجتماعه الأربعاء الماضى.