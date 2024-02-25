اليوم.. الزمالك يواجه بتروجت والأهلي ضد الطلائع بنصف نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد مبارتي نصف نهائي كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة لموسم 2022 - 2023، بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

وتجمع المباراة الأولى بين الزمالك وبتروجت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تجمع المباراة الثانية بين الأهلي وطلائع الجيش، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام مباريات كأس السوبر المحلي على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بعد غدا الثلاثاء على نفس الصالة في تمام الساعة الثامنة مساء عقب انتهاء مباراة المركز الثالث والتي ستقام في الساعة السادسة.

وضرب فريق طائرة سيدات الزمالك موعدا مع نظيره فريق الأهلي في نهائي كأس السوبر غد الإثنين، بعد الفوز على سبورتنج والصيد في نصف النهائي أمس، بينما يواجه سبورتنج نظيره الصيد لتحديد المركز الثالث.