شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة إصابة كريم نيدفيد وياسر إبراهيم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها كريم نيدفيد وياسر إبراهيم لاعبى الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كريم نيدفيد لاعب الأهلى تعرض لتقلص عضلى فى مباراة ميدياما الغانى وليس إصابة بالمعنى المتعارف عليه، وسيكون جاهزاً لمواجهة بلدية المحلة بالدوري".

وأضاف شوبير، "إصابة ياسر إبراهيم تبدو كأنها بداية مزق بسيط فى العضلة الخلفية، ما يعنى غيابه شهراً عن الملاعب، ولكن اللاعب سيخضع لأشعة رنين اليوم للوقوف على درجة الإصابة بشكل نهائى".

وتابع شوبير، "غياب ياسر إبراهيم عن دفاع الأهلى يضع كولر فى ورطة لأن مركز المساك لا يتواجد فيه سوى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة، وقد يتم الاستعانة بجهود محمد هانى أو عمر كمال عبد الواحد".

من ناحية أخرى، استقرت إدارة النادى الاهلى على صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول وجهازهم الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على ميدياما الغانى بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وفقاً للائحة.

وتنص لائحة فريق الكرة في الأهلى على صرف مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى حال الفوز على خارج الأرض في بطولة دوري ابطال أفريقيا، وسيتم تطبيق اللائحة لمحاولة دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباريات الحاسمة التي تنتظر الفريق في المرحلة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بعد اقتراب تأهله لدور الثمانية.