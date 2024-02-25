شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش بـ4 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 21 إلى 28 فبراير الجارى، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن المقرر أن تستمر المباريات حتى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

نور الشربيني والأمريكية صابرينا صبحي

علي فرج وكريم عبد الجواد

مازن هشام والانجليزي محمد الشوربجي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ38 على التوالي ورقم 196 فى تاريخه.

وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ25 على التوالي والـ 235 في تاريخها، بينما عادت هانيا الحمامي للوصافة، وتراجعت نوران جوهر للمركز الثالث، وتقدمت أمينة عرفي للمركز الـ 12.