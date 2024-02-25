شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة واحدة تكفى.. ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لربع نهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز ليضمن صدارة مجموعته.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى في المركز الرابع دون نقاط.

ويحتاج نادي الزمالك إلى نقطة واحدة فقط فى المباراتين المقبلتين من أجل ضمان التأهل رسمياً إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم 2023/2024.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.