"الأهلي مفيهوش الكلام ده".. بيبو يكشف مفاجأة بشأن استبعاد كهربا من رحلة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق من رحلة غانا الماضية لمواجهة ميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مواجهة ميدياما الغاني، استبعاد محمود كهربا من القائمة، وزعم البعض رغبة اللاعب في حضور حفل زفاف شقيقته، وهو ما جعله يعتذر عن السفر مع الفريق.

وقال خالد بيبو خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc”: “غياب محمود كهربا لاعب الفريق عن رحلة غانا الماضية لمواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، لأسباب فنية وليس لشيء آخر".

وأوضح: "الأهلي لا يعرف الاستثناء مع أي شخص، والسويسري كولر المدير الفني للفريق، قام باستبعاد اللاعب حسب رؤيته، واختار مجموعة اللاعبين التي تم الاستقرار عليهم فنيا".

أكمل: "لا يوجد داخل النادي الأهلي إعفاء أي لاعب من المباريات، لأسباب شخصية، ورؤية المدير الفني هي التي تحسم الأمور دائما".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز في مواجهة ميدياما الغاني التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وضمن الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.

اقرأ أيضا:

استمرار صبحي وبديل السعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم بالكونفدرالية

ءالموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية