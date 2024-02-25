شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسجل أرقاما سلبية بعد وداع دورى أبطال أفريقيا فى أول نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز أرقاما سلبية فى أولى مشاركاته بدورى أبطال أفريقيا، بعدما ودع رسميا البطولة بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام مازيمبى الكونغولى باستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أرقام سلبية

وفشل فريق بيراميدز فى التسجيل خلال 4 مباريات متتالية فى دورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من نواذيبو بهدفين نظيفين، ثم التعادل مع صن داونز سلبيا في جنوب أفريقيا، ثم الهزيمة من صن داونز فى القاهرة بهدف نظيف، وأخيرا تلقى الخسارة من مازيمبى بثلاثية نظيفة.

يعد بيراميدز أكثر فرق دورى أبطال أفريقيا الذى ارتكب لاعبوه أخطاء فردية تسببت بشكل مباشر في أهداف بـ3 أخطاء، وآخرها خطأ بلاتي توريه في الهدف الثالث لمازيمبي، كما أن بيراميدز أكثر فريق فقد لاعبوه الكرة بواقع 785 مرة.

واستقبل فريق بيراميدز أهدافا أكثر من المتوقع ضده، حيث تلقى 6 أهداف في دور المجموعات حتى الآن، على الرغم أن من المفترض أن يستقبل 4.31 أهداف فقط.

وحقق فريق مازيمبى الكونغولى الفوز على بيراميدز، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاءت أحداث الشوط الأول عكس النتيجة، حيث من بداية اللقاء ضغط فريق بيراميدز، ونجح فى الوصل لمرمى المنافس فى أكثر من فرصة محققة، إلا إنها لم تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 32 نجح جويل بيا لاعب مازيمبى الكونغولى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه، وفى الدقيقة 45 سجل غلودي ليكونزا الهدف الثانى لمازيمبى.

وفى الشوط الثانى حاول بيراميدز هز شباك الفريق الخصم، إلا إن كافة المحاولات باءت بالفشل، ويسجل مازيمبى الهدف الثالث عن طريق موامبا مستغلاً خطأ بلاتي توريه.

وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية فجة، وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لبيراميدز فى الشوط الأول كانت ستساهم فى تغيير مجرى المباراة، نظرًا لكونها كانت قبل أن يسجل الفريق المستضيف هدف التقدم.

بهذه النتيجة يودع بيراميدز دورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويقع نواذيبو فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وصن داونز فى المركز الأول بـ 10 نقاط، ومازيمبى فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.