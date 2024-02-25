شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض الثلاثى باسم مرسى وهاشم ومحسن لفسخ التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولو نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان ببدء التفاوض مع ثلاثى الدراويش باسم مرسى ومحمد هاشم وأحمد محسن لفسخ التعاقد بالتراضى.

ورفض إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، إعادة الثلاثى للتدريبات الجماعية مع الفريق الأول لعدم حاجته لخدماتهم، حيث إن محمد هاشم خرج من حساباته بعد رفض التجديد للإسماعيلى والتوقيع على عقود الانضمام للمصرى البورسعيدى في صفقة انتقال حر لانتهاء عقده بنهاية الموسم.

بينما خرج باسم مرسى وأحمد محسن من حسابات إيهاب جلال بعد رفض اللاعبين الرحيل في شهر يناير الماضى والتمسك بالاستمرار بعدما أعلن المدرب عدم حاجته لخدماتهما بسبب ابتعادهما عن مستواهما.

ويحاول على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان في التوصل لاتفاق مع اللاعبين للفسخ التعاقد بالتراضى مقابل التنازل عن مستحقاتهم المتأخرة.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى مرانه الختامي اليوم، الأحد، فى العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي على أن يتوجه الدراويش بعدها فى الثانية عشرة إلا الربع إلى مطار القاهرة تمهيداً للإقلاع فى الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويتطلع الإسماعيلى لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك فى آخر جولتين.