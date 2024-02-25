شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته صباح اليوم قبل السفر إلى الجونة استعدادا للقاء فريقها غدا، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المحلي.

المران تم خلاله وضع الرتوش الأخيرة وسط حالة من الإصرار والتحفز لدى اللاعبين سعيا لاستمرار مسيرة النتائج الإيجابية. وتم خلال المران منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة المقرر الالتزام بها خلال المباراة.

ويستعد الإسماعيلى للقاء الجونة غداً، الاثنين، على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الإسماعيلى لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك فى آخر جولتين.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة، وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.