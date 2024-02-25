شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد أبرز 10 غيابات فى صفوف الزمالك أمام أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين فى مباراة الليلة، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وإبراهيما نداى ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي، وأحمد فتوح وزياد كمال.

وجاءت أسباب غياب اللاعبين كالتالى...

السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر للمشاركة مع أنديتهم السابقة فى النسخة الحالية بالبطولات القارية.

محمود الونش ومحمد عبد الشافى للإصابة بالرباط الصليبى.

إبراهيما نداى للإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

أحمد فتوح المتواجد فى القائمة لكن لن يشارك لعدم الجاهزية بسبب الإصابة

زياد كمال للإصابة بمزق فى الخلفية.

مصطفى الزنارى للإصابة بشد فى الخلفية.

محمود علاء لأسباب فنية.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.