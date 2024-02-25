شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة الجونة غدا الاثنين، باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى Nile.



وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد حسن، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، محمد زيدان، عبد الرحمن مجدى، عبد الله حسنى، هشام محمد، بشار أشرف، إيريك تراورى

الهجوم: عبد الرحمن الدح، على الملوانى، نادى فرج،

ويستعد الإسماعيلى للقاء مضيفه الجونة غداً الاثنين على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الإسماعيلى لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك فى آخر جولتين.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة، وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.